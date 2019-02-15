بالتزامن مع تراجع الدولار.. اسعار الذهب ترتفع

2019/02/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ارتفعت أسعار الذهب، مساء امس الخميس، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة عززت التوقعات بتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسياسته النقدية الميسرة.وفي الساعة 1917 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1312.17 دولار للأوقية (الأونصة).ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة […]

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