2019/02/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقف الرحلات في مطار أبوظبي الدولي بعد تقارير عن نشاط طائرات مسيرة غير مصرح به قناة الغد.

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