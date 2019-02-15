العثور على جثتين متسختين بعملية امنية استباقية جنوبي الفلوجة

2019/02/15 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بأن القوات الامنية عثرت على جثتين متفسختين بعملية امنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية واثناء عملية تطهير منطقة المعارض جنوبي مدينة الفلوجة ، من خطر الاجسام المفخخة عثرت القوة على جثتين متفسختين غير واضحة المعالم “.[…]

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