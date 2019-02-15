مئوية ثورة 1919 المصرية… شعب يطلب الاستقلال

2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئة عام مرت على ثورة 1919، هذه الثورة التي عبرت عن تطلعات المصريين للاستقلال عن بريطانيا الإمبراطورية العظمى.هبَّ المصريون في ثورة

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