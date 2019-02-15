2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “أمازون” تتخلى عن خطط بناء مقر في نيويورك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “أمازون” تتخلى عن خطط بناء مقر في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).