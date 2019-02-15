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“أمازون” تتخلى عن خطط بناء مقر في نيويورك
2019/02/15 | 11:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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