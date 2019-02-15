ملاحظات بشأن حملة الحشد ضد المقار الوهمية

2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة طوال السنوات التي أعقبت تشكيل وتأسيس الحشد الشعبي، كان اعتراض البعض “الوحيد” على الحشد هو أن هناك جهات وشخصيات تستغل اسم الحشد وتنتحل صفته من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة.لكن عندما بدأ الحشد بحملة أمنية واسعة لإغلاق المقار الوهمية التي تدعي انتسابها للحشد، واعتقال منتحلي صفة الحشد بهدف تنقية عنوان الحشد […]

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