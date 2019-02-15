رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ينتقدون مرافقة قيس الخزعلي لوزير الثقافة في معرض بغداد الدولية (وزارة ميليشاوية)

2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل، الجمعة، مصاحبة زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، لوزير الثقافة عبد الأمير الحمداني في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019، الذي افتتح امس الخميس.

ففي الوقت الذي وصف فيه أحد النشطاء، وزير الثقافة بـ"ملشياوي ويدير وزارة ثقافة"، قال آخر إنه "عندما يتحول العراق الى العراق الاسلامي النتيجة تكون وزارة الثقافة بيد هذه الوجوه".

فيما قال أحد المعلقين على خبر استقبال الخزعلي من قبل وزير الثقافة: "ثقافة المحاصصة ! الى اين يتجه العراق ؟؟، حيث إستهزء أخر بقوله: "بعد اكو بالعالم احسن من هاي الثقافة؟"، وفق تعبيرهم.

وكان الخزعلي، زار أمس الخميس، معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 وكان في استقباله عبد الأمير الحمداني وزير الثقافة العراقي ونخبة من المثقفين.

وذكر بيان صادر عن مكتبه أن الخزعلي اطلع خلال تجواله في أروقة المعرض على نتاجات دور النشر العالمية والعربية والمحلية والمطبوعات الأدبية والثقافية الكبيرة التي عرضت فيه.

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