المهندس يعزي باستشهاد كوكبة من أبطال اللواءين ٣١٣ و ٣١٤ في الحشد الشعبي

2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الجمعة، تعازيه للوائين 313و314 بالحشد الشعبي لاستشهاد عدد من عناصرهم في سامراء، وفيما يلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العلي العظيم إلى الأخ المجاهد قائد محور سامراء ببالغ الحزن والفخر تلقينا ...

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