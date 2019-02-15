2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعتقلت القوات الامنية في مدينة كركوك شخصين اثنين بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش وثلاثة موظفين في الكمرك الشمالي، كما وعثرت قوات الشرطة على جثة مواطن في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى وانفجرت عبوة ناسفة في احدى القرى التابعة للقضاء.تمكنت القوات الامنية ليلة 13 شباط من اعتقال شخصين متهمين بالانتماء الى تنظيم داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خمسة متهمين في كركوك والعثور على جثة مواطن بخانقين كركوك ناو.

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