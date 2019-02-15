2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار تعتقل محتفلين بزفاف ومشيعي جنازة القت شرطة ذي قار القبض على ثمانية متهمين لإطلاقهم الأعيرة النارية في الهواء بمناسبات اجتماعية وتضبط أسلحة واعتدة.وذكرت شرطة ذي قار في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى القاضية بمنع إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة , والقبض على مطلقيها تمشيا مع احكام القرار 570 لسنة 1982 النافذ"، لافتا الى ان " مديرية قسم شرطة الرفاعي شمال ذي قار القت القبض على اربع متهمين يرمز لإسمائهم {ح.ف.ح} 25 عاما , والمتهم {ح.أ.ع} 17 عاما , والمتهم {أ.ف.ح} 17 عاما يسكنون قضاء الرفاعي يستقلون سيارة نوع مرسيدس لإطلاقهم النار في الهواء بمناسبة حفل زفاف ضبط بحوزتهم اربع بنادق نوع كلاشنكوف واعتدة ".واضاف ان " مركز شرطة الإصلاح شرق مدينة الناصرية تمكن القاء القبض على اربع متهمين {م.خ.جـ} , المتهم {جـ.م.غ} , و المتهم {ن.م.خ} , والمتهم {ع.ك.ع} يسكنون قضاء الإصلاح , ضبط بحوزتهم بندقيتين نوع كلاشنكوف واعتدة لإطلاقهم النار في الهواء بتشييع جنازة".وبين انه تم "عرض المتهمين على قضاة التحقيق المختصين واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم , وفق احكام القرار 570 لسنة 1982".

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