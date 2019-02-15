2019/02/15 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب من الأنبار يهدون "ورود الوفاء" لأهالي السليمانية زارت مجموعة من شباب محافظة الانبار، مدينة السليمانية باقليم كردستان من اجل تقديم الورود لمواطني المدينة بمناسبة عيد الحب.وقال عمر عادل احد منظمي الحملة من محافظة الانبار في تصريح صحفي، ان "الهدف من زيارة السليمانية وتقديم ورود عيد الحب هو للتعبير عن الشكر والامتنان لسكان هذه المدينة على وقفتهم مع ابناء محافظة الانبار الذين نزحوا اليها عندما سيطرت عصابات داعش الارهابية على اجزاء واسعة من المحافظة".وبين ان "عيد الحب كان فرصة لاستغلالها ورد جزء بسيط من هذا الجميل المقدم من اهالي اقليم كردستان".وأضاف عادل ان "المبادرة لاقت ترحيبا واستقبالا واسعا من اهالي السليمانية، معبرين عن فرحتهم بهذه المبادرة، مؤكدين ان ما قاموا به تجاه اخوانهم من اهالي الانبار هو شيء بسيط وواجب عليهم في تلك الظروف".

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