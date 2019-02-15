وفاة شرطي سوداني في اشتباكات مع المتظاهرين بالخرطوم

2019/02/15 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد، اليوم الجمعة، أن شرطيا سودانيا توفي جراء اشتباكات مع متظاهرين أمس، بالعاصمة الخرطوم.من جانبها، هدّدت السلطات السودانية باتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ بحق منظمي المظاهراتِ المناهضةِ للحكومة، واتهمتهم بالدعوةِ للعنف وتعريضِ أمن البلاد للخطر.ويأتي التحذيرُ غداةَ إعلانِ منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلةِ تحركهم حتى الاطاحةِ بالحكومة مستبعدين إجراء أي حوار.وكان وزير الداخلية السوداني قد انتقد ما وصفها بموجة الكراهية في الشارع السودانى، داعيا في الوقت ذاته لفتح قنوات للحوار.

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