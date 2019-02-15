اليوم.. ثلاث مباريات في الدوري الممتاز

2019/02/15 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجري اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري الكرة

الممتاز.

وسيضيف الحدود الكرخ (33 نقطة) على ملعب التاجي، فيما يطمح الزوراء

(32 نقطة) الذي يطمح للعودة الى الوصافة في مواجهته فريق

الحسين.وسيلتقي في ختام منافسات اليوم نفط الوسط ومضيفه الديوانية.وستجري جميع المباريات في الساعة 2 والنصف عصر اليوم.

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