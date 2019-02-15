سعر الدولار في بغداد اليوم.. والنفط يواصل الإرتفاع

2019/02/15 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الجمعة، إنخفاضاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و800 دينار للمائة دولار بعد ان كان أمس 1985 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.86 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 128.10 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 528.20 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1314.97 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.78 دولار، وهو أعلى من سعر يوم أمس الذي بلغ 64.28 دولاراً للبرميل.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 54.54 دولار.انتهى

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