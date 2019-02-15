عمليات بغداد تعلن اعتقال هارب من سجن بادوش

2019/02/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال هارب من سجن بادوش منذ عام 2014.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية في عمليات بغداد اعتقلت سجيناً هارباً من سجن بادوش في العام 2014 يحمل هوية مزورة”.

وأشار الى “تسليم المطلوب للجهات المختصة”.

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