2019/02/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اختطف عناصر تنظيم داعش، 3 أشخاص من أبناء قضاء حديثة غربي محافظة الانبار خلال جمعهم الكمأ من الصحراء.

وقال مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “عناصر من تنظيم داعش اختطفوا 3 من أبناء قضاء حديثة”، موضحا انه “جرى اختطافهم خلال قيام الأشخاص بالبحث عن الكمأ شرق قرية المدهم غرب حديثة”.

وكان داعش أقدم قبل أيام، على إعدام شخصين من ابناء حديثة واختطاف ثالث خلال جمعهم الكمأ في وادي الوزية غرب حديثة، وفي (8 شباط الحالي) أعدام داعش 3 أشقاء اختطفم خلال بحثهم عن الكمأ شمالي محافظة صلاح الدين.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

39

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يختطف 3 من أبناء حديثة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يختطف 3 من أبناء حديثة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).