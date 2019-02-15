وزير الهجرة يؤكد للسفير الهولندي رفض العودة القسرية للعراقيين

2019/02/15 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، رفض العودة القسرية للعراقيين من هولندا والدول الاخرى، مشيرا الى ضرورة إيجاد حلول مناسبة وتأمين العودة الطوعية للعراقيين.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الهجرة والمهجرين استقبل السفير الهولندي في العراق ماتايس فولترس بمقر الوزارة في بغداد، وشدد على ضرورة إن تكون عودة العراقيين المتواجدين في المملكة الهولندية والدول الأخرى طوعية وليست قسرية”.

وأشار الوزير، الى “ضرورة إيجاد حلول مناسبة وسبل تأمين العودة الطوعية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ولتكن تجربة ناجحة وخطوة للعمل مع دول الاتحاد الأوربي”، مبينا ان “الحكومة العراقية تعمل وفق استراتيجية تؤكد على احترام حقوق الأنسان وحل قضايا اللاجئين بشكل انساني ودائمي عن طريق احترام خيارات الشخص اللاجئ ضمن المعايير المعتمدة دولياً”.

من جانبه، أشاد السفير الهولندي، بـ”الإنجازات التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين لفئات عنايتها خصوصا خلال فترة دخول العصابات الاجرامية (داعش) لبعض المحافظات ونزوح الملايين منها”.

وأعرب السفير، عن “عزم حكومة هولندا بدعم العراق لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وفتح آفاق اقتصادية بين البلدين وتأمين فرص عمل من خلال التركيز على الجوانب المهمة بضمنها الزراعي والموارد المائية”، بحسب البيان.

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