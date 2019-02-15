2019/02/15 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن إيران تشكل تحديا كبيرا لأمن المنطقة والصراع العربي الإسرائيلي، وحمّل طهران المسؤولية عن استمرار جمود القضية الفلسطينية.

وفي تسجيل مصور سربه مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من إحدى الجلسات المغلقة في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط قال آل خليفة: "لقد نشأنا ونحن نتحدث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره الصراع الأكثر أهمية، لكننا في مرحلة لاحقة رأينا أن هناك تحديا ساما يعد هو الأكبر في تاريخنا الحديث".

وأضاف: أن "حدود الصراع العربي الإسرائيلي كانت واضحة، حتى عندما كانت مصر والأردن في حالة حرب رسمية مع الدولة اليهودية".

وتابع: "لكننا رأينا تحديا آخر من عام 1979 أتانا من طهران، وليس له حدود.



نستيقظ كل يوم بتحد جديد من نظام إيران الفاشي".

وأشار الوزير البحريني إلى أنه "كانت بين إسرائيل وفلسطين عمليات دبلوماسية تضمنت كامب ديفيد ومدريد وسبل كثيرة أخرى لتحقيق الحل"، معتبرا أنه "لو بقينا في هذا الطريق ولو لا المال السام والبنادق والجنود للجمهورية الإسلامية، لكنا اليوم أقرب بكثير من تسوية هذه القضية مع إسرائيل".

وأضاف أن هذا "التحدي (الإيراني) الخطير يمنعنا من التقدم على أي مسار، سواء في سوريا أو اليمن أو العراق أو أي مكان آخر".

بغداد اليوم- متابعة

دعا القيادي في تحالف ’’القرار’’، اثيل النجيفي، الجمعة (15 شباط 2019)، الى سحب يد محافظ نينوى نوفل العاكوب واخضاعه لتحقيق عالي المستوى.

وقال النجيفي في تصريح صحفي، إن "نينوى أصبحت محافظة منسية ومس

بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب السابق، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الجمعة (15 شباط 2019)، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، بمحاباة الأحزاب، فيما دعا لتفعيل "من أين لك هذا" على موظفي الوزارة.

وقال شنكالي في تغريدة عبر ح

بغداد اليوم _ متابعة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش اوغلو، الجمعة (15 شباط 2019)، أن العلاقات بين بلاده والكرد في العراق جيدة، فيما أشار الى أن تركيا تدعم حل الخلافات بين بغداد واربيل .

وقال اوغلو في تصريح اثناء مشاركته في قمة سوتشي، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد بن زايد.. مكتب نتنياهو يسرب شريط فيديو آخر لوزير خارجية البحرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد بن زايد.. مكتب نتنياهو يسرب شريط فيديو آخر لوزير خارجية البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).