أوكلاهوما يفشل في تجاوز عقبة بيليكانز

2019/02/15 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم ينجح نجم ثاندر المتألق راسل وستبروك الذي سجل 44 نقطة في المباراة ورقماً قياسيا لهذا الموسم، وحقق الـ"تريبل دبل" رقم 11 توالياً (ما يزيد على 10 في ثلاث من الإحصائيات الخمس الأساسية) مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وزميله بول جورج (28 نقطة) في إحباط عزيمة لاعبي بيليكانز.وحسم صاحب الأرض الفوز في الربعين الثاني (35-32) والثالث 35-26) بعد كان التعادل سيد الموقف في الأول (31-31)، وقبل أن يتخلف بفارق ثلاث نقاط في الأخير (30-33).وبدت المباراة أنها تسير في غير صالح بيليكانز قبيل نهاية الشوط الأول مع خروج ديفيس وهو يشكو من آلام في الكتف الأيسر، ولم يعد صاحب 14 نقطة في 16 دقيقة بعد الاستراحة، ثم سرعان ما غادر صالة "سموثي كينغ سنتر" الأمر الذي لم يرق لأنصار الفريق لاسيما في ظل رغبة اللاعب بترك ناديه والانضمام إلى ليبرون جيمس في لوس أنجليس ليكرز.وبخلاف المتوقع، قدم بيليكانز بعد خروج ديفيس أداء رائعاً وحقق الفوز الرابع في آخر 10 مباريات بفضل جوليوس راندال (33 نقطة) وجرو هوليداي (32).ويتوقف قطار دوري المحترفين اعتباراً من الجمعة ولمدة ثمانية أيام لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الـ 10 الأساسيين والـ 14 الاحتياطين من خوض مباراة كل النجوم بين فريقي ليبرون جيمس والكاميروني جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأحد المقبل في تشارلوت (كارولاينا الشمالية).وأوقف نيويورك نيكس أسوأ سلسلة في تاريخه من 18 هزيمة متتالية، بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 106-91، فيما حقق أورلاندو ماجيك فوزه الخامس تواليا عندما اكتسح ضيفه تشارلوت هورنتس 127-89.

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