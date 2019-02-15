ريبيري: استحق الكرة الذهبية وتركت المنتخب بسبب النفاق

2019/02/15 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر عاد فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ، للحديث مجدداً عن عدم فوزه بالكرة الذهبية في 2013 وأكد أن الأمر لا يزال يثير ضيقه رغم مرور ست سنوات.

وحل ريبيري ثالثاً خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في 2013 رغم تتويجه بالثلاثية مع بايرن ميونخ في ذلك الموسم.

وقال ريبيري مع "ليكيب": "أرى نفسي فائزاً بالكرة الذهبية، حتى اليوم أرى أنني استحق الجائزة، لازلت لا أتقبل ما حدث بذلك اليوم".



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وأضاف: "فعلت كل ما يجب فعله للتتويج ولم أشعر أنني أقل من ميسي أو رونالدو في أي شيء، قدمت عاماً جيداً للغاية وعدم الفوز كان صادماً وبرأيي غير عادلاً بالمرة".

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وعاد ريبيري للحديث عن مشاكله مع الإعلام: "أفعل ما أريد في حياتي الشخصية، من حقكم الحديث فقط عن ما أقدمه من كرة قدم".

وواصل: "الإعلام يركز معي حتى ولو كنت أبحث عن قمل في رأسي، لكن لا أحد يتحدث عن استمراريتي في الملاعب والمستوى الذي أقدمه، البعض فقط يستمتع بأذيتي ولا أعتقد سينجح في مشواره".

وعن ابتعاده عن منتخب بلاده: "كرهت اللعب للمنتخب لأن دائماً هناك أسباب هناك لكرهي، الجميع يرتكب الأخطاء وليس أنا فقط، وقدمت الكثير هناك، ولكن لا أطيق النفاق".

ويلعب ريبيري مساء اليوم، الجمعة، مع بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في البوندسليجا.





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