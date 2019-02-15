عمرو موسى يحيي الربيع.. ويميته

2019/02/15 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو من الصعب جداً تحديد خانةٍ معينةٍ لوضع مقولة أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، إن الربيع العربي لم يكن

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