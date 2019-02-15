الفتح يكشف حقيقة اتفاقه مع سائرون على تغيير الفياض بمرشح اخر

2019/02/15 | 11:14

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شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، حقيقة اتفاقه مع تحالف سائرون على تغيير مرشح حقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض، بمرشح اخر.وخلال الأسبوع الجاري، عقد تحالف ”الفتح“ بزعامة العامري، وتحالف ”سائرون“ المدعوم من مقتدى الصدر اجتماعين، تمخض كلاهما عن جملة من القرارات؛ أبرزها الاتفاق على حسم مرشحي الوزارات الشاغرة، والتعاون بشأن الاتفاق على تحديد طبيعة الوجود الأجنبي في البلاد.وأعلن حاكم الزاملي، المقرب من مقتدى الصدر، أن أزمة المرشح للداخلية فالح الفياض حلت في اجتماع بيروت، حيث سيترأس هيئة الحشد الشعبي، فيما طرحت بعض الأسماء لتولي وزارة الداخلية.وقال النائب عن التحالف حسين اليساري، لشفق نيوز، ان "الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين الفتح وسائرون على تغيير مرشح حقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض، بمرشح اخر، غير دقيقة، ولا يوجد هكذا اتفاق".وبين ان "المباحثات والمناقشات بين الفتح وسائرون مستمرة لغرض التوصل الى اتفاق بشأن مرشح وزارة الداخلية، لكن الى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق على تغيير الفياض باي مرشح اخر".ويتوفر فالح الفياض على 3 مناصب أمنية في العراق؛ وهي رئاسة هيئة الحشد الشعبي، لكن المتحكم الفعلي بتلك الفصائل هو أبو مهدي المهندس الموالي لإيران، ومستشار للأمن الوطني، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يمّكنه من إدارة ملفات حسّاسة تتعلق بالتنسيق الأمني مع دول الجوار.

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