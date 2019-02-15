وزير الخارجية البحريني: سنقيم علاقة مع اسرائيل عندما يحين وقتها

2019/02/15 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل “ستحدث عندما يحين وقتها”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني.وأظهر التسجيل صحفيا إسرائيليا يسأل “بن خليفة” أثناء تنقل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا إن […]

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