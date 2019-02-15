المالية النيابية تعلق على تغييرات وزير النفط الإدارية

2019/02/15 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعتبر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، الجمعة، التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر الغضبان “إعادة تدوير” وشببها بمن”فسّر الماءَ بعد الجهدِ بالماءِ”.وقال عبدالله، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (15 شباط 2019)، إن “التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط في المناصب المهمة بوزارته كجعل وكيل الوزارة لشؤون الغاز […]

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