النجيفي يدعو لسحب يد محافظ نينوى وإخضاعه لتحقيقٍ عالٍ المستوى

2019/02/15 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، الجمعة، إلى سحب يد المحافظ الحالي، نوفل العاكوب، وإخضاعه إلى تحقيق عال المستوى من جهات لا يصل إليها الفساد.

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