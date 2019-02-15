ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل إعلان بيانات اقتصادية

2019/02/15 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ترقب إعلان بيانات اقتصادية، وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع الموازنة.





وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.09% إلى 1.1285 دولار، فيما استقر أمام الين عند 110.47 ين.





كما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2804 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مسجلة 1.0053 فرنك.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.06% إلى 97.033.





وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أمس تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر الماضي بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2009 وذلك بنسبة 1.2%، ومقابل ارتفاع 0.1% في نوفمبر السابق له.





وفي سياق منفصل ينتظر المستثمرون أن يوقع دونالد ترامب على مشروع الموازنة المالية، وذلك بعد أن أقره الكونجرس في وقت متأخر من أمس الخميس.





كان البيت الأبيض أعلن أمس أن ترامب سيوقع تشريعاً بشأن الإنفاق لمنع إغلاق الحكومة ولكنه سيقوم بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار الحدودي.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار الواردات والإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرة في الولايات المتحدة.





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