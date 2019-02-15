سائرون: اخراج القوات الامريكية من العراق من اولويات البرلمان

2019/02/15 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب عن تحالف سائرون، علي غاوي، الجمعة، ان البرلمان وضع في اولوياته خلال الفصل التشريعي المقبل حسم ملفات الكابينة الوزارية والمناصب بالوكالة واخراج القوات الاميركية، حيث تحظى هذه الملفات باهتمام جل اعضاء البرلمان.وقال غاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكابينة الوزارية ستتصدر الملفات التي سيتم حسمها خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان […]

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