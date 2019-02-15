نائب يحذر من العودة العكسية لأبناء نينوى باتجاه المخيمات وإقليم كوردستان

2019/02/15 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحذر النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة، من خطورة العودة العكسية لابناء نينوى باتجاه المخيمات وإقليم كوردستان.وأفاد المكتب الإعلامي للدوبرداني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إن الأخير قد أوضح بأن "هناك أسباب كثيرة للأسف تدفع بأبناء نينوى للنزوح من جديد عن محافظتهم بإتجاه المخيمات ومحافظات الإقليم".مشيراً الى "عودة نحو 846 عائلة والتي تمثل 4036 فردا إلى المخيمات خلال العام 2018، بينما سجلت المخيمات خلال العام الجاري 2019 عودة نحو 200 عائلة أي ما يقدر بـ 456 فردا ضمن مخيمات الخازر وحسن شام، ناهيك عن هؤلاء الذين عادوا إلى محافظات الإقليم".وأضاف النائب، بأنه "للأسف فيما نعمل ونسعى لغلق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم ، يحدث هناك عودة عكسية لأهالي نينوى نحو المخيمات ومحافظات الإقليم وهذا مالا نتمناه ، سيما بعد تحرير الموصل وكامل أرض نينوى قبل نحو عامين".ودعا الدوبرداني بحسب البيان إلى "بحث ومناقشة هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة، وذلك من خلال تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لعموم المواطنين وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع والقضاء على الفساد وتعويض المتضررين والإسراع في بناء وإعمار المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريم لمواطني نينوى".مؤكداً، بأن "هناك الالاف من أهالي نينوى المتواجدين في المخيمات وأربيل ودهوك وحتى في بغداد والمحافظات الأخرى، جميعهم كانوا ولا يزالون يترقبون عودتهم لنينوى، لكن العودة العكسية لأبناء نينوى من جديد بإتجاه المخيمات والمحافظات، إنما افقدهم الأمل بالعودة وجعلهم يفكرون بالأستقرار بعيدا عن مناطقهم ومحافظتهم".

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