2019/02/15 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المركزي للمصارعة يشارك ببطولة العرب للعبة

15/02/2019 10:58:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، الجمعة، عن تلقيه دعوة للمشاركة في بطولة العرب للعبة.

وذكرالامين المالي للاتحاد العراقي لبناء الاجسام حيدر الدخيل ان "الاتحاد المركزي للعبة تلقى دعوة للمشاركة في بطولة العرب للعبة، التي من المقرر ان تنطلق يوم الثامن والعشرين من شهر نيسان المقبل في مصر".

واضاف ان "الاتحاد سيقوم في ضوء الاختبارات التي سيجريها للاعبي المنتخب الوطني، باختيار وفد العراق للمشاركة في البطولة العربية".

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