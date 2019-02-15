مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ينطلق اليوم بمشاركة السيسي

2019/02/15 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى..مصر أكبر اقتصاد واعد في الشرق الأوسط… مخطط «أمريكي ـ إخواني» لتدمير مصر والمنطقة العربية..الحكومة تضع خطة استعادة بريق القطن المصرى عالميا..مصر تعمل من أجل «أفريقيا قوية»..معالجة الأسباب التى تدفع شباب أفريقيا للهجرة غير الشرعية..حجب مواقع بث الصور المخلة..الداخلية تفحص 310 آلاف شقة مؤجرة..مصر تتطلع لزيادة حجم التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية.

انتصارات 72 ساعة فى قمة الأمل الأفريقى

السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية فى أديس أبابا وتسلم قيادة القارة السمراء..



الرئيس يشيع التفاؤل فى نفوس الأشقاء..



ويؤكد: هدفنا البناء وآمالكم تزيد الحمل على كتفى..



«مفوضية الاتحاد الأفريقى»: نتعهد بالدعم والمساندة..



ونتوقع عاما مميزا تحت رئاستكم.

مخطط أمريكي ـ إخواني لتدمير مصر والمنطقة العربية

كشف المسؤول السابق بجهاز أمن الدولة، اللواء عادل عزب، عن مخطط أمريكي ـ إخواني، لتدمير مصر والمنطقة العربية..



وقال فى شهادته أمام المحكمة، في القضية المعروفة اعلاميا بـ« اقتحام الحدود الشرقية » عقب ثورة 25 يناير، إنه كان مسئولا عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الاخوانى داخل البلاد وخارجها ، وأن واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون، تمثلان حركة فى سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع أجهزة مخابرات بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، وجرى تنفيذ الخطة عن طريق التنظيم الدولى للاخوان ، وأجنحته بالشرق الأوسط، والغرض منه إحداث حالة من الفوضى العارمة بمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، واعتمد المخطط على عدة محاور منها الاقتصادى و العسكرى و الطائفى و القبلى .

مصر أكبر اقتصاد واعد في الشرق الأوسط

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرصة قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.

الحكومة تضع خطة استعادة بريق القطن المصرى عالميا

يُتوقع أن يبدأ القطن المصري أو ما يطلق عليه «الذهب الأبيض»، رحلة العودة إلى عرشه مجددا، في وقت تطمح فيه البلاد دفعه نحو العالمية من خلال إجراءات للنهوض بزراعته وتسويقه، وكلف رئيس الوزراء، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحرك خلال أسبوعين لتحقيق الاستفادة القصوى من إنتاجية القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، مؤكدا أن الحكومة عازمة بكل السبل لأن يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته على الساحة العالمية.

مصر تعمل من أجل «أفريقيا قوية»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرصه «على إصلاح آليات العمل بمفوضية الاتحاد الأفريقى لتحقيق أهداف الدول الأعضاء فى الاتحاد بالعمل المؤسسى، وتنفيذ مقررات القمة بمختلف المجالات، واستكمال المشروعات القارية والإقليمية الكبرى، ودفع مسيرة العمل الأفريقى المشترك وفقاً لأجندة 2063، وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة، عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة فى أفريقيا»..معرباً عن ثقته فى أن المفوضين والعاملين سيضطلعون بتلك المهام على أكمل وجه، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة، خاصة أن مصر سوف تعمل بكل جهدها من أجل «أفريقيا قوية».

معالجة الأسباب التى تدفع شباب أفريقيا للهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس السيسي، على «ضرورة العمل والتعاون مع دول العالم لحل مشكلات الشباب الأفريقى الذى يهاجر بطريقة (غير شرعية) من أفريقيا إلى أوروبا، ويغرق بعضهم فى البحر، والعمل على معالجة الأسباب التى تدفع بهم إلى الخروج على هذا النحو»، موضحا أهمية «أن يستفيد المواطنون الأفارقة، كل فى مكانه، من حركة التجارة والبنية التحتية والتعمير».

حجب مواقع بث الصور «الاباحية»

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا ..جاء ذلك فى بيان أصدره النائب العام مساء أمس الثلاثاء.

الداخليةتفحص 310 آلاف شقة مؤجرة

فحصت أجهزة الأمن أكثر من 310 آلاف شقة مؤجرة، وتبين وجود 5 آلاف مخالفة بها، وأكدت وزارة الداخلية، أن الشقق المفروشة هي القاسم المشترك في معظم العمليات الإرهابية التي وقعت في السنوات الماضية، إذ ثبت بالفحص والإحصائيات أن العناصر الإرهابية اتخذتها وسيلة ومخبأ وقاعدة للتخطيط والانطلاق لشن عملياتهم الإجرامية والاختباء عقب تنفيذها، لذا شددت وزارة الداخلية على أصحاب العقارات بحتمية التبليغ عن أي ساكن جديد عند تأجير أي من الوحدات المفروشة، وتقديم بيانات مفصلة عن المستأجرين لدائرة القسم أو مركز الشرطة التابعة لهما.

مصر تتطلع لزيادة حجم التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

التقى الرئيس السيسي، بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، أمس،أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأكد اهتمام مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، بتعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.



مشسرا إلى تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية.

«مجاهدى درنة» يعترف بمقتل آخر 5 قيادات للتنظيم فى ليبيا

عترف تنظيم «مجلس شورى مجاهدى درنة وضواحيها» الإرهابى، مساء أمس، بمقتل آخر 5 قيادات له، فى الاشتباكات الأخيرة مع الجيش الوطنى الليبى بوسط المدينة، معلناً بذلك انتهاء وجوده تماماً فى شرق ليبيا على الأقل.وكان الجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، مطلع الأسبوع الحالى، انتهاء العمليات فى مدينة درنة تماماً، بعد اشتباكات دامت لأشهر مع مجموعات موالية لتنظيم القاعدة، تحصّنت فى آخر جيوب المدينة القديمة.



وألقت قوات الجيش القبض على الإرهابى من أصل مصرى، هشام عشماوى، فى أحد البيوت الواقعة بأطراف المدينة القديمة، مع بداية الاشتباكات.

جوايدو يغازل إسرائيل!

أطلق الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، مؤسسة جديدة للترويج لـ «العلامة التجارية الفنزويلية»..



وقال مادورو لدى تدشين المؤسسة الجديدة فى العاصمة كاراكاس: «لا توجد أى دولة أخرى فى العالم لديها فرص ومزايا أكبر للاستثمار فيها، أكثر من فنزويلا الحبيبة»، واتهم حكومة ترامب بأنها «عصابة من المتطرفين»، معربا عن رفضه دخول المساعدات الإنسانية إلى بلاده..من جانبه، أعلن خوان جوايدو، الذى نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أنه يعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل التى قطعتها كاراكاس قبل عقد من الزمان تضامنا مع الفلسطينيين.

لا وقيعة بين أردوغان والإخوان!

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب مكرم محمد أحمد، تحت ىنفس العنوان: هل صحيح أن الرئيس التركى أردوغان ضاق ذرعاً بجماعة الإخوان لفشلها المتكرر فى مصر وعجزها عن القيام بأى عمل مؤثر على امتداد 6 سنوات من وجود الجماعة فى تركيا، وأن جماعة الإخوان أصبحت عبئاً على تركيا فى ظروفها الاقتصادية الصعبة الراهنة، حيث يتعرض الاقتصاد التركى لضغوط أمريكية غير مسبوقة أدت إلى أن تفقد الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها وإفلاس آلاف الشركات التجارية والصناعية الكبرى لأن من بين أسباب التوتر التركى الأمريكى احتضان الرئيس التركى أردوغان جماعة الإخوان؟!، وهل صحيح أن تركيا بدأت أخيراً تسليم أفراد من جماعة الإخوان إلى مصر، أولهم محمد عبدالحفيظ الإخوانى المحكوم عليه بالإعدام فى جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات؟رغم أن السلطات التركية رحلت بالفعل محمد عبدالحفيظ إلى مصر ربما نتيجة خطأ إدارى غير مقصود، فإن الأمر المؤكد أن الرئيس أردوغان لا يزال على موقفه من جماعة الإخوان، يحتضن أفرادها ونشاطها، ويعتبرها أداته الأساسية لتحقيق أمانيه فى عودة الخلافة العثمانية كى يصبح سلطاناً على مصر والعالم العربى، وليس صحيحاً بالمرة أن أردوغان ضاق ذرعاً بجماعة الإخوان، أو أنه يفكر فى التخلص منها لأن الجماعة تمثل أهم أدواته رغم فشلها المتكرر فى مصر.

وأضاف: ربما يكون الأقرب إلى الحقيقة ما ذكره مركز أبحاث جيت شوف الأمريكى فى 7 فبراير الماضى عندما أكد فى تقرير مهم أن مجرد التفكير فى حدوث شرخ بين أردوغان وجماعة الإخوان أمر ساذج لأربعة أسباب مهمة، أولها أن شخص أردوغان متعصب أيديولوجياً بما يكفى لعدم كسر علاقته بالإسلام السياسى، وثانيها أن أردوغان يتجه إلى انتخابات بلدية مهمة فى مارس المقبل ولن يخاطر بخسارة مؤيديه من جماعة الإخوان أو القاعدة الشعبية الإسلامية، وثالثها أن أردوغان لن يخاطر أيضاً بعلاقته مع قطر التى تحتضن الإخوان، ورابعها ًأن من المرجح أن ضباط الهجرة الأتراك كانوا مشوشين حول ما إذا كان محمد عبدالحفيظ قاتل النائب العام هشام بركات عضواً فى جماعة الإخوان أو فى تنظيم داعش فى ظل عدم امتلاكه أوراقا صالحة للدخول إلى تركيا فاختاروا عدم المخاطرة وعملوا على ترحيله إلى مصر..والواضح أخيراً أن ترحيل محمد عبدالحفيظ أثار ذعر عناصر عديدة من جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا، الأمر الذى دفع السلطات التركية إلى فتح تحقيق فى القضية ترتب عليه إيقاف 8 من عناصر الأمن فى مطار أتاتورك، مما يؤكد أن العلاقة بين أردوغان وجماعة الإخوان لا تزال وثيقة.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يعبر عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

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