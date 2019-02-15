تعرف على حالة الطقس ومواعد الامطار خلال الايام المقبلة

2019/02/15 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار التي تشهدها أغلب مدن البلاد حتى صباح يوم غد السبت، فيما أشار إلى عودتها يوم الثلاثاء المقبل.وقال عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن "المنخفض الجوي يتمركز سطحيا جنوب غرب جزيرة قبرص، وبدأ بالتأثير على العراق اعتبارا من يوم أمس، ومازالت بدايات تأثيره علينا مستمرة"، مبيناً ان "الاجواء ستستمر غير مستقرة خلال هذا الاسبوع".

وأضاف، أن "توقعات خرائط الامطار، لليوم الجمعة، تشير الى فرص هطول امطار مابين خفيفة الى معتدلة في السليمانية ( يصحبها الغزارة على فترات والبرق والرعد)، الموصل (غزارة متوقعة ليلا خصوصا شمالها)، دهوك، الانبار (غزارة شمالها)، صلاح الدين، كركوك، اربيل ، العاصمة بغداد، ديالى، واسط، ذي قار، ميسان، بابل، الديوانية، كربلاء والبصرة ( خفيفة الى قطرات)".

وبشان توقعات الطقس ليوم غد السبت، قال عطية، إن "فرص الامطار متوقعة يوم السبت، في محافظات الانبار، اربيل ، سليمانية، دهوك، وربما مناطق من جنوب البصرة صباحا"، لافتاً إلى ان "هناك ضبابا متوقعا فجر وصباح السبت في السليمانية والموصل وكركوك".

وبخصوص الرياح، أوضح عطية، أن "نشاطاً متوقعاً للرياح السطحية الجنوبية الشرقية لتصل الى مابين (30-55) كم في الساعة في البصرة، واسط، ميسان، شرق العاصمة بغداد، شرق ديالى، تميل الى الهدوء مساء، كذلك متوقع ان تتعرض مدن بابل والانبار وبغداد وجنوب صلاح الدين وجنوب الموصل وكربلاء والديوانية لنشاط بالرياح السطحية الغربية الى الشمالية الغربية خلال ساعات نهار اليوم لتصل الى 55 كم في الساعة في بعض مناطقها مما يتسبب في اثارة الغبار احيانا".

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، أشار المتنبئ الجوي، إلى "انخفاض واضح بدرجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح للايام القادمة في مناطق شمال البلاد وغربها ولا يستبعد تشكل الصقيع صباحا"، لافتاً إلى ان "الانخفاض يكون اقل شدة في الوسط والجنوب خلال الصباح".

وتوقع عطية، أن "اغلب مناطق الجنوب ( غرب البصرة - السماوة - بادية السماوة- النجف ) ربما لن تشملها الامطار نهار الجمعة والليل بسبب اندفاع مرتفع جوي سطحي من افريقيا سبب اعاقة لحركة المنخفض واجبره على عدم التوغل نحو اغلب مدن الجنوب وسيسبب استقرارا في اجواء هذه المدن".

ونوه، إلى ان "مناطق شرق السليمانية وشمالها وشمال اربيل وشرق دهوك وشمالها معرضة لهطول الثلوج الخفيفة فجر ونهار يوم غد السبت وتزداد فرص الثلوج وسماكتها فوق المرتفعات"، مبيناً ان "فرص الامطار تعود في ( بعض) المدن يوم الثلاثاء المقبل".

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