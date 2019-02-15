2019/02/15 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..افادت “القناة 12 الإسرائيلية” ان رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” كشف قبل عودته من وارسو إلى البلاد معلومات جديدة عن العلاقات التطبيعية مع بعض الدول العربية.ووفقا للقناة فقد قال نتنياهو أنه في العام الماضي زار سراً عدة دول عربية ليس لها علاقات مع “إسرائيل” ووعد بأن يكون هناك تطور في العلاقات في المستقبل القريب.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل عودته من وارسو..



نتنياهو يعلن أنه زار سرا العام الماضي دولا عربية! alansaar.

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