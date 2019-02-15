2019/02/15 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الخميس، الذي يشارك في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، أنه “يؤمن بإقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده والاحتلال الصهيوني، في المستقبل”.وجاء تصريح الوزير البحريني، ردا على سؤال صحفي صهيوني حول موعد الانفراج بالعلاقات، بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من وارسو..



وزير خارجية البحرين يتفاخر بعلاقات بلاده مع الكيان الصهيوني alansaar.

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