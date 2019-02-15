بعد انقطاع دام 29 سنة..الطيران الهندي يعاود رحلاته الجوية للمطارات العراقية

2019/02/15 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سلطة الطيران المدني، معاودة الطيران الهندي رحلاته الى المطارات العراقية بعد انقطاع دام 29 سنة.وأكدت في بيان تلقته "العهد نيوز" ان “الناقل الوطني الهندي

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