الرئيس روحاني يعود الى طهران بعد قمة سوتشي

2019/02/15 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الرئيس الايراني حسن روحاني الى طهران فجر اليوم الجمعة، في ختام مشاركته في مؤتمر القمة الثلاثي في سوتشي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي

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