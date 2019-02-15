2019/02/15 | 11:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر امني، الخميس، تفاصيل العثور على جثة امراة وثلاث جثث اخرى لأطفال متفحمين جنوبي بغداد، مش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مَنْ يوقف مسلسل الجرائم البشعة في بغداد ..؟) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
كشف مصدر امني، الخميس، تفاصيل العثور على جثة امراة وثلاث جثث اخرى لأطفال متفحمين جنوبي بغداد، مش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مَنْ يوقف مسلسل الجرائم البشعة في بغداد ..؟) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مَنْ يوقف مسلسل الجرائم البشعة في بغداد ..؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).