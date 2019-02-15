2019/02/15 | 11:33

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تنفيذ حملة تفتيش واسعة جنوب الفلوجة

العراقامن

تنفيذ حملة تفتيش واسعة جنوب الفلوجة

الجمعة 15 فبراير 2019 - 10:55

صورة إرشيفية

افاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بان قوات أمنية من الجيش والشرطة نفذت حملة تفتيش واسعة جنوب مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة نفذت، اليوم، حملة تفتيش واسعة في منطقة الشهداء والمناطق المحيطة بها جنوب الفلوجة".



وأضاف، أن "حملة التفتيش مستمرة لغاية الان"، مشيرا الى أن "الهدف منها القاء القبض على مطلوبين وتدقيق المعلومات الأمنية لعوائل المنطقة".انتهى...س ح

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