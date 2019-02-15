بعد الفشل بتوفير الأدوية..البرلمان يعتزم استجواب وزير الصحة بشأن مرضى الثلاسيميا

2019/02/15 | 11:33

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بغداد : سومر نيوز

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، أنها ستستجوب وزير الصحة علاء العلوان ووكيل الوزارة ...

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