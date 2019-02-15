الحكومة اليمنية تفتح الممرات الإنسانية في الحديدة

2019/02/15 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة اليمنية، الجمعة، فتح الممرات الإنسانية الواقعة تحت سيطرتها في الحديدة أمام طريق القافلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.وأعلنت الحكومة استعدادها لتسهيل الوصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الطريق الساحلي في حال استمر ميليشيا الحوثي في رفض فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتهم.ووفقا لمذكرة من رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار قدمت إلى رئيس اللجنة وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد، فإن القوات الحكومية فتحت الممرات من كيلو 8 باتجاه الكيلو 16 وشارع الستين والطريق الساحلي.

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