إيران وروسيا تقتربان من ترتيب تمويل لصفقة قمح

2019/02/15 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاوه زرجران الأمين العام لاتحاد جمعيات الصناعات الغذائية في إيران إن بلاده وروسيا وكازاخستان تحرز تقدما في ترتيب تمويل صفقة توريد

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