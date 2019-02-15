أربع دول أمريكية لاتينية تقدم طلبا مشتركا لاستضافة كأس العالم في 2030   

2019/02/15 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري أن رؤساء الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي قرروا تقديم طلب مشترك لتنظيم كأس العالم في عام 2030.وجاء في البيان: “قرر رؤساء الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تقديم ترشحهم المشترك لتنظيم كأس العالم في 2030، قرر الرؤساء عن طريق روابط كرة القدم أن يعبروا للفيفا عن موقفهم المشترك حول […]

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