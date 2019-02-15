يوفنتوس يحدد ثلاثة أسماء لخلافة أليجري

2019/02/15 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس حدد ثلاثة أسماء محتملة لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل في حال رحيل ماسيمليانو أليجري.

ويمتلك أليجري عقداً مع السيدة العجوز حتى عام 2020 وأكد سعادته في الاستمرار في تدريب الفريق بأكثر من مناسبة الفترة الماضية.

وقالت "توتوسبورت"، المقربة من يوفنتوس، إن مصير أليجري قد يصبح مجهولاً في حالة الفشل بالتتويج بدوري الأبطال الموسم الجاري.



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وتحدثت الصحيفة أن اهتمام ريال مدريد قد يعود بأليجري الصيف الماضي إذا ما قرر فلورينتينو بيريز عدم استمرار سانتياجو سولاري.

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وذكر التقرير أن مانشستر يونايتد هو الآخر يضع أليجري من الخيارات الممكنة في حال قرر تعيين مدير فني آخر بدلاً من أولي جونار سولشار.

وكشفت الصحيفة أن الأسماء المرشحة هي زين الدين زيدان وديديه ديشان، لاعبا الفريق السابقان، بالإضافة ليورجن كلوب، مدرب ليفربول.

وأشارت لصعوبة إقناع ليفربول بالتخلي عن مدربه الألماني، ولكن تفرغ زيدان وعلاقته الطيبة مع فريقه السابق تجعله المرشح الأبرز.

ويلعب يوفنتوس مساء الجمعة مع فروزينوني ضمن الدوري الإيطالي الذي ينفرد بصدارته بفارق 11 نقطة عن نابولي.





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