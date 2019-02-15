2019/02/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أدان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مشارکة وزير خارجية حكومة الفار هادي بمؤتمر وارسو وجلوسه إلى جانب رئيس وزراء الكيان الصهيوني.واعتبر التنظيم في بيان له هذا الموقف يأتي في سياق تطبيع الأنظمة العربية الرجعية مع العدو الصهيوني المغتصب للأراضي العربية.وأشار إلى أن تلك الخطوة خيانة وطنية كما أنها تعبر عن تحالف الشر الذي يعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التنظيم الناصري يدين مشاركة حكومة الكيان السعودي في مؤتمر وارسو alansaar.

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