2019/02/15 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق تغييرا كبيرا في الطقس وهطول امطار في اغلب المناطق وتوقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، استمرار هطول الأمطار حتى صباح يوم غد السبت.واضاف ان المنخفض الجوي يتمركز سطحيا جنوب غرب جزيرة قبرص، وبدأ بالتأثير على العراق اعتبارا من يوم أمس، ومازالت بدايات تأثيره علينا مستمرة.مبينا أن “توقعات خرائط الامطار، لليوم الجمعة، تشير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منخفض جوي جديد يصل العراق وامطار غزيرة في هذه المناطق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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