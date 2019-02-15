نائب يتحدث عن سوء اوضاع نينوى: 200 عائلة عادت إلى المخيمات والاقليم في 2019

2019/02/15 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، الجمعة، عن عودة عكسية لابناء نينوى باتجاه المخيمات والإقليم بسبب سوء الاوضاع في محافظة نينوى.وقال دوبرداني، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (15 شباط 2019)، إن “هناك أسباب كثيرة للأسف تدفع بأبناء نينوى للنزوح من جديد عن محافظتهم بإتجاه المخيمات ومحافظات الإقليم”.وكشف […]

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