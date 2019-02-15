تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب التطورات السياسية

2019/02/15 | 11:52

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مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع ترقب التطورات السياسية في بريطانيا وإسبانيا

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" عند مستوى 363.8 نقطة، كما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني مسجلاً 7198.4 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فتراجع بنسبة 0.4% مُسجلاً 11045.2 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.07% عند 5066 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1275 دولار.





وعلى الرغم أن المستثمرون علقوا آمالاً واسعة في الأسبوع الجاري على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، إلا أن تقارير صحفية أفادت أمس إلى أن الجانبين لم يحرزا تقدماً كبيراً خلال محادثات التجارة الجارية في بكين.





وعلى صعيد تطورات البريكست فأن البرلمان البريطاني رفض خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي لإعادة التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





كما أن هناك حالة ترقب لتطور الأوضاع داخل إسبانيا مع وجود توقعات بأن رئيس الوزراء هناك سيدعو اليوم إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض البرلمان مقترح حكومته للموازنة المالية عن عام 2019.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا والميزان التجاري في منطقة اليورو.





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