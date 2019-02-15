مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع للشهر الخامس على التوالي

2019/02/15 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير الماضي للشهر الخامس على التوالي، ولكن في الوقت نفسه سجلت ثاني أفضل بداية لعام جديد منذ 2009.





وكشفت بيانات صادرة عن "رابطة مصنعي السيارات الأوروبية" اليوم الجمعة أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.6% في الشهر الماضي على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنحو 8.4% في ديسمبر السابق له.





وأوضحت البيانات أن إجمالي السيارات الأوروبية المباعة بلغت في الشهر الأول من 2019 مستوى 1.19 مليون سيارة، مقابل 998.50 ألف سيارة في ديسمبر السابق له.





وعلى الرغم من التراجع الذي سجلته المبيعات إلا أن الأداء في شهر يناير الماضي هو ثاني أفضل أداء لبداية عام جديد منذ 2009.





وقادت إسبانيا وإيطاليا هبوط مبيعات السيارات الأوروبية في الشهر الماضي، وذلك بنحو 8% و7.5% على الترتيب.





وعلى أساس الشركات فأن مبيعات "فولكس فاجن" هبطت بنحو 6.5%، كما تراجعت مبيعات "رينو" بنسبة 0.7%، فيما هبطت مبيعات "فورد" بنسبة 6.5%.





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