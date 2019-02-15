وكالة:ترامب يخطط لاستغلال حالة الطوارئ لإنفاق 8مليارات دولار على الجدار 

2019/02/15 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لاستخدام سلطة من جانب واحد لإنفاق نحو 8 مليارات دولار وذلك من أجل بناء الحواجز الحدودية مع المكسيك.





وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة لم تسمه إن ترامب سيتحجج بحالة الطوارئ من أجل إعادة توجيه ما يقرب من 7 مليارات دولار تمت الموافقة عليهم لأغراض أخرى وتوجيههم بدلاً من ذلك لبناء الجدار.





وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن الرئيس ترامب سيوقع تشريعاً بشأن الإنفاق لمنع إغلاق الحكومة ولكنه سيقوم بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار الحدودي.





وأضافت مصادر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يخطط لإعادة توجيه مبلغ 3.5 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لميزانية البناء العسكري لوزارة الدفاع لأغراض أخرى.





وتابعت أن ترامب يخطط لإعادة برمجة مبلغ 2.5 مليار دولار من جهود وزارة الدفاع لمنع المخدرات و600 مليون دولار من برنامج مصادرة المخدرات التابع لوزارة الخزانة.





وأوضحت المصادر أن تلك المبالغ التي يستهدف ترامب إعادة توجيهها سيتم ضمها إلى مبلغ 1.375 مليار دولار التي تم تخصيصها للسياج الحدودي ذات الـ55 ميلاً والتي حددها الكونجرس للإنفاق في الموازنة، والتي من المقرر أن يوقع عليها ترامب اليوم.





وفي وقت متأخر من أمس الخميس تمكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري من تسوية مشروع القانون، والذي لم يتضمن سوى ربع الأموال التي طلبها ترامب للحواجز الحدودية.





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