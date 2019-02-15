تقرير: استغلال المدارس القرآنية في تونس يثير الجدل.. والحكومة تتدخل!

2019/02/15 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس جدل دائر في تونس على خلفية رصد مخالفات في جمعية لتحفيظ القرآن، يتوازى مع مطالبات بتشديد الرقابة على مراكز التعليم الديني، في حين يرى آخرون استغلالا للقضية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.أثارت قضية رصد مخالفات في إحدى المدارس القرآنية بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس، جدلا واسعا في البلاد حول […]

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