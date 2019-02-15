تباطؤ التضخم بالصين لأدنى مستوى في عام

2019/02/15 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عام على أساس سنوي، وذلك بعكس التوقعات، وبالتزامن مع تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زاد بنحو 1.7% في يناير الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.9% في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم لدى الصين سيسجل مستوى 1.8% في يناير الماضي.





وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم لدى الصين بنحو 0.5%.





وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 1.9% في الشهر الماضي، وهو مستوى أدنى من المسجل في ديسمبر عند 2.5%.





أما أسعار العناصر غير الغذائية فشهدت زيادة نسبتها 1.7% في يناير الماضي على أساس سنوي، وهي نفس مستويات ديسمبر.





وفي سياق منفصل أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين فأن أسعار المنتجين لدى الصين زادت بنسبة 0.1% في الشهر الماضي على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، مقابل مستوى 0.9% المسجل في ديسمبر السابق له.





وأوضحت البيانات أن أسعار المواد الخام هبطت بنحو 0.1% في يناير، مقابل مكاسب بنحو 1% في ديسمبر.





وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 6.7781 يوان.





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